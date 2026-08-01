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Автомобильное движение по Крымскому мосту временно остановлено

Проезд по Крымскому мосту временно перекрыли для автотранспорта.

Источник: RT на русском

Проезд по Крымскому мосту временно перекрыли для автотранспорта.

Об этом сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

Граждан, которые в данный момент находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

31 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали.

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