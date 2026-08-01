Автомобильное движение по Крымскому мосту временно остановлено

Проезд по Крымскому мосту временно перекрыли для автотранспорта.
Об этом сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Граждан, которые в данный момент находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
31 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше