«Последствие ошибок Брюсселя». Слуцкий — о событиях в Сеуте

30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь на территорию испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти сообщали о порядка 60 тыс. мигрантов. По информации местных СМИ, МВД Испании заявляло о 50 тыс. прибывших, а также указывало, что почти 37,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. По последним данным, не менее 57 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города. На фоне происходящего ряд европейских стран призвал рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне.