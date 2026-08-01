«Последствие ошибок Брюсселя». Слуцкий — о событиях в Сеуте

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Миграционный кризис в Сеуте стал последствием ошибок неоколониальной политики со стороны Брюсселя. Такое мнение высказал глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Сеута — это последствие ошибок неоколониальной политики коллективного Брюсселя. Острый миграционный кризис был спровоцирован не только приговором Верховного суда Испании, но и многолетними кампаниями под флагом установления западной гегемонии — в Ираке, Ливии, Сирии», — написал политик в X.
Слуцкий также заметил, что после инцидента в испанском анклаве «Париж, Рим и другие стали дистанцироваться от Мадрида» и что Европа сохраняет единство только за счет русофобии, переключая внимание с других проблем на «русскую угрозу».
30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь на территорию испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти сообщали о порядка 60 тыс. мигрантов. По информации местных СМИ, МВД Испании заявляло о 50 тыс. прибывших, а также указывало, что почти 37,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. По последним данным, не менее 57 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города. На фоне происходящего ряд европейских стран призвал рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне.