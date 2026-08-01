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Tasnim: Иран подготовил масштабный план ответа на атаки США и Израиля

Иран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки Соединённых Штатов и Израиля по энергетической инфраструктуре, сообщает Tasnim.

Источник: Аргументы и факты

Иран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки Соединённых Штатов и Израиля, сообщает Tasnim.

Издание ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного источника в сфере безопасности.

«Заявления американских СМИ о возможных атаках на иранскую инфраструктуру мы рассматриваем как безумие. Мы подготовили масштабный план ответа, включающий критические объекты инфраструктуры сионистского режима и энергетическую инфраструктуру США в регионе», — сказал он.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным CBS, Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по территории Ирана, речь идёт об ударах по энергетической инфраструктуре. Удары могут быть нанесены в эти выходные.

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