Tasnim: Иран подготовил масштабный план ответа на атаки США и Израиля

Издание ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного источника в сфере безопасности.
«Заявления американских СМИ о возможных атаках на иранскую инфраструктуру мы рассматриваем как безумие. Мы подготовили масштабный план ответа, включающий критические объекты инфраструктуры сионистского режима и энергетическую инфраструктуру США в регионе», — сказал он.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
По данным CBS, Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по территории Ирана, речь идёт об ударах по энергетической инфраструктуре. Удары могут быть нанесены в эти выходные.