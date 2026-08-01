Западный политолог Финиан Каннингем в статье для портала Strategic Culture выразил мнение, что украинское руководство может прибегнуть к провокации с целью получения новых вооружений от Соединенных Штатов. Автор материала считает, что подобный сценарий несет угрозу эскалации и способен втянуть мир в более масштабный конфликт.
В публикации утверждается, что тактика украинских властей заключается в использовании дешевых пиар-ходов для подготовки почвы под передачу дополнительных комплексов ПВО Patriot и, в перспективе, ракет Tomahawk. Политолог охарактеризовал эту линию поведения как классическую для действующей в Киеве «преступной клики».
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Киев официально запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot. При этом он выступил против самой идеи передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину. Несколькими днями ранее в интервью Financial Times глава Белого дома заявлял, что пока не принял решения по поводу лицензирования этих систем.
Интересно, что украинский лидер Владимир Зеленский после встречи в Белом доме утверждал, что Трамп уже согласился на передачу технологий, однако слова американского президента в британском издании прозвучали всего через двое суток после этой встречи.
В Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законные цели. В Кремле подчеркивали, что накачивание Киева военной техникой лишь мешает переговорному процессу и чревато негативными последствиями.
Ранее мы писали: СМИ раскрыли сроки новых ударов США по Ирану.
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