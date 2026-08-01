Киев обвинили в подготовке «пиар-хода» с риском мировой войны

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Киев официально запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot. При этом он выступил против самой идеи передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину. Несколькими днями ранее в интервью Financial Times глава Белого дома заявлял, что пока не принял решения по поводу лицензирования этих систем.