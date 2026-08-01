Сильные взрывы продолжают звучать в Киеве

Новые взрывы прогремели в Киеве, в то время как большая часть страны охвачена воздушной тревогой, сообщает украинское радио NV.
Об этом радиостанция проинформировала в своём Telegram-канале.
«Взрывы в Киеве», — говорится в публикации радио NV.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в центральной и восточной частях Украины.
Ранее взрывы раздались в Днепропетровске на фоне действующей в части области воздушной тревоги.
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