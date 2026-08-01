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Суд Харькова объявил директора лицея в розыск за уроки русского

Суд Харькова объявил директора лицея в международный розыск за уроки русского.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Суд города Харькова на Украине объявил бывшую исполняющую обязанности директора купянского лицея в международный розыск за внедрение русского языка в образовательный процесс, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Лицо… занимая должность исполняющей обязанности директора “Купянского лицея № 7 временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области”… осуществляла общее руководство указанным образовательным учреждением; сообщила коллективу об установлении и постепенном внедрении в указанном учебном заведении стандартов образования Российской Федерации с внедрением образовательного процесса на русском языке», — говорится в постановлении суда.

Как следует из материалов уголовного дела, женщине также вменяют в вину замену украинских учебников на российские, введение пятибалльной системы оценок, направление учителей на курсы повышения квалификации в Курск и организацию празднования Дня знаний.

«Лицо… проводило агитационную работу среди местных жителей по поощрению обучения детей в незаконно созданном учебном заведении по стандартам Российской Федерации и организовало 01.09.2022 проведение праздничного мероприятия “День знаний”, предварительно оборудовав территорию учебного заведения флагами и другой символикой», — говорится в материалах дела.

По версии следствия, бывшей врио директора купянского лицея удалось выехать в Германию. На Украине ей грозит до трех лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до 15 лет. Украинский суд в конце июля 2026 года объявил ее в международный розыск и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.

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