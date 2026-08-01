Суд Харькова объявил директора лицея в розыск за уроки русского

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.