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В Минздраве назвали главный фактор риска возникновения рака легкого

Врач Стилиди: главным фактором риска возникновения рака легкого является курение.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Главным фактором риска возникновения рака легкого является курение, поэтому отказ от него — это лучший способ профилактики, сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа.

«На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», — сказал Стилиди.

Онколог подчеркнул, что даже у людей с уже установленным диагнозом «рак легкого» при отказе от курения достоверно улучшаются показатели эффективности противоопухолевой терапии.