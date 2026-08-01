Bloomberg узнало, сколько Пентагон запросил на пополнение запасов ракет

По его сведениям, эта сумма входит в общий запрос на выделение дополнительно $67 млрд, направленный ранее на Капитолийский холм. Как отмечает агентство, потратить $18,2 млрд Пентагон собирается на боеприпасы, запасы которых в США, по оценке военных и законодателей, находятся на опасно низком уровне. Около $5,75 млрд из них планируют ассигновать на перехватчики для комплексов противоракетной обороны THAAD, $5,57 млрд — на ракеты для комплексов Patriot, $1,9 млрд — на ракеты SM-6. Кроме того, Пентагон намерен закупить крылатые ракеты Tomahawk и баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile, которые были впервые применены США в ходе военной операции против Ирана.