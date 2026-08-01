Bloomberg узнало, сколько Пентагон запросил на пополнение запасов ракет

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Военное министерство США запросило у Конгресса $18,2 млрд на восполнение арсеналов ракет-перехватчиков. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его сведениям, эта сумма входит в общий запрос на выделение дополнительно $67 млрд, направленный ранее на Капитолийский холм. Как отмечает агентство, потратить $18,2 млрд Пентагон собирается на боеприпасы, запасы которых в США, по оценке военных и законодателей, находятся на опасно низком уровне. Около $5,75 млрд из них планируют ассигновать на перехватчики для комплексов противоракетной обороны THAAD, $5,57 млрд — на ракеты для комплексов Patriot, $1,9 млрд — на ракеты SM-6. Кроме того, Пентагон намерен закупить крылатые ракеты Tomahawk и баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile, которые были впервые применены США в ходе военной операции против Ирана.
Как передавала газета The New York Times со ссылкой на источники, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн предупредил, что Центральное командование ВС может возобновить масштабные боевые действия против Ирана, но в таком случае запасы перехватчиков окажутся на опасно низком уровне. Президент Дональд Трамп опроверг эту информацию, заявив, что у военных США боеприпасов «намного больше», чем требуется.