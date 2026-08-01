Сенатор Шейкин предупредил о мошенниках под видом промоутеров

Мошенники выдают себя за промоутеров известных компаний и предлагают установить вредоносные приложения, рассказал сенатор Артём Шейкин.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Шейкина, злоумышленники действуют в людных местах: под видом акций они убеждают прохожих перейти по QR-коду или сменить браузер.
Сам код не взламывает телефон, но после перехода жертву могут направить на поддельный сайт или заставить загрузить приложение из неофициального источника. При этом запрашивается доступ к уведомлениям, экрану и другим функциям устройства.
Сенатор подчеркнул, что под видом безобидного софта часто скрывается вредоносная программа. Главный признак обмана — требование выполнить действие под давлением времени.
«Проверять подобные промоакции нужно только через официальный сайт компании. Если файл предлагают скачать из стороннего источника, от установки лучше отказаться», — предупредил Шейкин.
Ранее совместная операция полиции и ФСБ позволила вернуть жительнице Амурской области почти 15 млн рублей, похищенных телефонными аферистами.