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Сенатор Шейкин предупредил о мошенниках под видом промоутеров

Мошенники выдают себя за промоутеров известных компаний и предлагают установить вредоносные приложения, рассказал сенатор Артём Шейкин.

Мошенники выдают себя за промоутеров известных компаний и предлагают установить вредоносные приложения, рассказал сенатор Артём Шейкин.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шейкина, злоумышленники действуют в людных местах: под видом акций они убеждают прохожих перейти по QR-коду или сменить браузер.

Сам код не взламывает телефон, но после перехода жертву могут направить на поддельный сайт или заставить загрузить приложение из неофициального источника. При этом запрашивается доступ к уведомлениям, экрану и другим функциям устройства.

Сенатор подчеркнул, что под видом безобидного софта часто скрывается вредоносная программа. Главный признак обмана — требование выполнить действие под давлением времени.

«Проверять подобные промоакции нужно только через официальный сайт компании. Если файл предлагают скачать из стороннего источника, от установки лучше отказаться», — предупредил Шейкин.

Ранее совместная операция полиции и ФСБ позволила вернуть жительнице Амурской области почти 15 млн рублей, похищенных телефонными аферистами.