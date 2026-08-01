Миграционный кризис охватил испанскую Сеуту. Случившийся в городе коллапс вызван ошибками неоколониальной политики Брюсселя. Так инцидент прокомментировал депутат Госдумы Леонид Слуцкий на страничке в Х.
«Острый миграционный кризис был спровоцирован не только приговором Верховного суда Испании, но и многолетними кампаниями под флагом установления западной гегемонии — в Ираке, Ливии, Сирии», — оценил ситуацию парламентарий.
Леонид Слуцкий указал на реакцию Франции и Италии после ЧП в Испании. Он напомнил, что страны стали дистанцироваться от Мадрида. Это доказывает серьезный раскол в Европе, заключил депутат.
В Сеуте тем временем растет число жертв среди мигрантов. Уже 57 тел обнаружили на побережье города. Всего порядка 60 тысяч человек 30 июля незаконно пересекли границу Марокко с Сеутой. Несколько тысяч из них уже репатриированы. Оставшиеся мигранты вступают в ожесточенные столкновения с полицией.