Слуцкий счёл миграционный коллапс в Сеуте последствием ошибок политики Брюсселя

В Сеуте тем временем растет число жертв среди мигрантов. Уже 57 тел обнаружили на побережье города. Всего порядка 60 тысяч человек 30 июля незаконно пересекли границу Марокко с Сеутой. Несколько тысяч из них уже репатриированы. Оставшиеся мигранты вступают в ожесточенные столкновения с полицией.