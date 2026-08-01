СМИ: потопленные в 1944 году корабли Германии виднеются из Дуная

В ходе операции «Дунайский эльф» в сентябре 1944 года отступающие перед частями Красной Армии немецкие военные потопили по разным оценкам свыше 200 барж, патрульных и санитарных кораблей своей Дунайской флотилии на территории восточной Сербии. По данным минтранспорта, только на участке с 857 до 862 километра течения Дуная через Сербию в непосредственной близости от ГЭС «Джердап-2» находится 23 потопленных немецких судна, из-за чего ширина водного пути со 180 сокращается до 100 метров, особенно во время снижения уровня воды, что замедляет и затрудняет судоходство.