СМИ: потопленные в 1944 году корабли Германии виднеются из Дуная

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Остовы немецких кораблей, потопленных Германией в 1944 году при отступлении перед Красной Армией, показались над поверхностью Дуная на востоке Сербии из-за обмеления реки на фоне жары, передает агентство Рейтер.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Ранее министерство энергетики Сербии сообщило, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза и на работе ГЭС.
«На востоке Сербии из Дуная показались ржавые корпуса немецкой речной флотилии, затопленной в 1944 году, они создают опасность для судоходства», — говорится в сообщении агентства.
В ходе операции «Дунайский эльф» в сентябре 1944 года отступающие перед частями Красной Армии немецкие военные потопили по разным оценкам свыше 200 барж, патрульных и санитарных кораблей своей Дунайской флотилии на территории восточной Сербии. По данным минтранспорта, только на участке с 857 до 862 километра течения Дуная через Сербию в непосредственной близости от ГЭС «Джердап-2» находится 23 потопленных немецких судна, из-за чего ширина водного пути со 180 сокращается до 100 метров, особенно во время снижения уровня воды, что замедляет и затрудняет судоходство.