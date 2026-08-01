Рекордный запрос: США потратят $5,6 млрд на Patriot и $5,7 млрд на THAAD

Американское военное ведомство направило в Конгресс запрос на выделение $18,2 млрд в рамках экстренного финансирования. Эти средства предназначаются для восполнения запасов зенитных ракетных комплексов и других боеприпасов, израсходованных в ходе недавней военной кампании против Ирана, сообщает агентство Bloomberg.
Указанная сумма является частью более масштабного пакета дополнительного финансирования объемом $67 млрд, который призван покрыть общие расходы на иранскую операцию. Решение о выделении средств пока находится на рассмотрении американских законодателей.
Согласно опубликованным данным, структура запроса предусматривает распределение средств по нескольким ключевым направлениям. Так, на противоракетные системы THAAD планируется направить порядка $5,75 млрд. Почти сопоставимая сумма — $5,57 млрд — заложена на закупку зенитных ракетных комплексов Patriot. Еще $1,9 млрд предназначены для приобретения противоракет SM-6, используемых в корабельных системах ПВО.
Помимо этого, в перечень закупаемой продукции вошли крылатые ракеты морского базирования Tomahawk и высокоточные оперативно-тактические ракеты класса «земля-земля» PrSM. Их финансирование также учтено в общем запросе Пентагона.
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