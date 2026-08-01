Рекордный запрос: США потратят $5,6 млрд на Patriot и $5,7 млрд на THAAD

Американское военное ведомство направило в Конгресс запрос на выделение $18,2 млрд в рамках экстренного финансирования. Эти средства предназначаются для восполнения запасов зенитных ракетных комплексов и других боеприпасов, израсходованных в ходе недавней военной кампании против Ирана, сообщает агентство Bloomberg.