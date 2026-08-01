Ученый рассказал о главных астрономических событиях в августе

«В этот день на небе произойдут сразу два важных события. Ожидаемым и регулярным явлением станет метеорный поток Персеиды. Образованный хвостом кометы Свифта-Таттла поток является одним из самых мощных в году. Другим зрелищным событием 12 августа станет полное солнечное затмение, однако на территории европейской части России будет видно лишь частное затмение», — рассказал Алексеев.