Ученый рассказал о главных астрономических событиях в августе

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Метеорный поток Персеиды, солнечное и лунное затмения и красная луна станут главными астрономическими событиями августа, сообщил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
«Второго августа Меркурий будет находиться в максимальной западной элонгации 19 градусов. Это означает, что утром до восхода солнца его можно будет рассмотреть с помощью телескопа или даже бинокля», — рассказал собеседник.
Он подчеркнул, что, как и в прошлом году, главным астрономическим днем августа станет 12 число.
«В этот день на небе произойдут сразу два важных события. Ожидаемым и регулярным явлением станет метеорный поток Персеиды. Образованный хвостом кометы Свифта-Таттла поток является одним из самых мощных в году. Другим зрелищным событием 12 августа станет полное солнечное затмение, однако на территории европейской части России будет видно лишь частное затмение», — рассказал Алексеев.
По его словам, с солнечным затмением всегда совпадает дата новолуния, поэтому ночью 12 августа Луна не будет мешать наблюдать метеорный поток Персеиды.
Примерно через две недели после солнечного затмения, 28 августа, состоится частное лунное затмение, рассказал Алексеев.
«Так как лунное затмение всегда совпадает с полнолунием, то в эту же ночь можно будет наблюдать, как диск Луны приобретет особо глубокий красный цвет», — добавил астроном.