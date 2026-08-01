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Трамп заявил о возможности США забрать любые ресурсы у Украины

Президент США Дональд Трамп 31 июля заявил, что Соединенные Штаты могут изымать у Украины любые ресурсы, какие пожелают.

Источник: Reuters

«У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных металлов. Мы можем войти туда в любое время, когда захотим, и получить практически все, что захотим. Это была очень хорошая сделка», — сказал он в беседе с телеканалом Real America’s Voice. Запись интервью опубликована на YouTube-канале телеканала.

Трамп заявил, что данное соглашение стоит «гораздо больше $300 млрд», при этом конкретную сумму он не назвал. По словам американского лидера, украинская территория обладает плодородной землей и «значительными запасами» редкоземов.

26 мая в Ереване госсекретарь США Марко Рубио и глава армянского МИДа Арарат Мирзоян подписали рамочный меморандум по добыче и обработке критических минералов и редкоземельных металлов. Стороны также заключили договоры по обеспечению поставок, добыче и переработке редкоземов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания».

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