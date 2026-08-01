Трамп заявил о возможности США забрать любые ресурсы у Украины

«У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных металлов. Мы можем войти туда в любое время, когда захотим, и получить практически все, что захотим. Это была очень хорошая сделка», — сказал он в беседе с телеканалом Real America’s Voice. Запись интервью опубликована на YouTube-канале телеканала.