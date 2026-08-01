Трамп заявил о возможности США забрать любые ресурсы у Украины

«У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных металлов. Мы можем войти туда в любое время, когда захотим, и получить практически все, что захотим. Это была очень хорошая сделка», — сказал он в беседе с телеканалом Real America’s Voice. Запись интервью опубликована на YouTube-канале телеканала.
Трамп заявил, что данное соглашение стоит «гораздо больше $300 млрд», при этом конкретную сумму он не назвал. По словам американского лидера, украинская территория обладает плодородной землей и «значительными запасами» редкоземов.
26 мая в Ереване госсекретарь США Марко Рубио и глава армянского МИДа Арарат Мирзоян подписали рамочный меморандум по добыче и обработке критических минералов и редкоземельных металлов. Стороны также заключили договоры по обеспечению поставок, добыче и переработке редкоземов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания».