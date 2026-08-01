The Atlantic: Пентагон может вернуть сотрудников по защите мирного населения

Как отмечает журнал, политика военного министра США Пита Хегсета, нацеленная на увеличение эффективности американских вооруженных сил и «отказ от сдержанности при проведении операций», привела, в частности, к массовым сокращениям в управлении Пентагона, отвечающем за разработку, анализ и применение методов защиты мирного населения в условиях ведения военных действий. Однако потери среди гражданского населения Ирана, в частности, в результате удара по школе в иранском городе Минаб в конце февраля, «могут вынудить Хегсета сменить курс», отмечает издание.