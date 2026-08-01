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The Atlantic: Пентагон может вернуть сотрудников по защите мирного населения

По данным журнала, за год штат управления военного министерства США по защите гражданского населения в зонах боевых действий сократился на 90%

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Военное министерство США рассчитывает частично восстановить штат сотрудников, отвечавших за недопущение жертв среди мирного населения в зонах боевых действий. Об этом сообщил в пятницу журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Как отмечает журнал, политика военного министра США Пита Хегсета, нацеленная на увеличение эффективности американских вооруженных сил и «отказ от сдержанности при проведении операций», привела, в частности, к массовым сокращениям в управлении Пентагона, отвечающем за разработку, анализ и применение методов защиты мирного населения в условиях ведения военных действий. Однако потери среди гражданского населения Ирана, в частности, в результате удара по школе в иранском городе Минаб в конце февраля, «могут вынудить Хегсета сменить курс», отмечает издание.

По сведениям источников The Atlantic, Пентагон «рассматривает возможность восстановить порядка половины сокращенных должностей» в упомянутом управлении. Журнал подчеркивает, что соответствующее постановление «ожидает подписи Хегсета».

Как отмечала в марте газета Politico, за год штат управления Пентагона, занимающегося предотвращением жертв среди гражданского населения в зонах боевых действий и насчитывавший ранее порядка 200 сотрудников, был сокращен на 90%. В аналогичной структуре Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) из 10 сотрудников на тот момент оставался лишь 1.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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