Марочко сообщил о мародерстве ВСУ в Дружковке

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины занимаются мародерством в Дружковке ДНР, награбленные в городе ценные вещи мирных жителей украинские солдаты вывозят на военных грузовиках. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинские боевики занялись в Дружковке своим излюбленным делом и начали шерстить по домовладениям и квартирам мирных граждан, то есть мародерство уже идет полным ходом. Неоднократно поступала информация о том, что в ночное время украинские боевики вывозят награбленные ценные вещи на военных грузовиках», — сказал он.
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