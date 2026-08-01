Марочко сообщил о мародерстве ВСУ в Дружковке

«Украинские боевики занялись в Дружковке своим излюбленным делом и начали шерстить по домовладениям и квартирам мирных граждан, то есть мародерство уже идет полным ходом. Неоднократно поступала информация о том, что в ночное время украинские боевики вывозят награбленные ценные вещи на военных грузовиках», — сказал он.