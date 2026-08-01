Самозанятые с 1 августа получат первые больничные

Он уточнил, что размер выплат напрямую зависит от выбранной страховой суммы — 35 тыс. рублей или 50 тыс. рублей, а также от продолжительности стажа и периода участия в программе. В среднем за день больничного самозанятый сможет получить от 1700 до 2500 рублей.