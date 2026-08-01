Самозанятые с 1 августа получат первые больничные

Самозанятые, оформившие добровольное страхование в январе, с 1 августа начнут получать пособия по временной нетрудоспособности, сообщил младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.
Об этом Кравченко заявил РИА Новости.
Как пояснил эксперт, программа добровольного страхования стартовала в начале 2026 года.
«Для того чтобы получить пособие, надо осуществлять выплаты от шести месяцев, поэтому те, кто подключился к программе в начале года, уже могут получать страховые выплаты с августа», — сказал Кравченко.
Он уточнил, что размер выплат напрямую зависит от выбранной страховой суммы — 35 тыс. рублей или 50 тыс. рублей, а также от продолжительности стажа и периода участия в программе. В среднем за день больничного самозанятый сможет получить от 1700 до 2500 рублей.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин сообщил, что максимальный размер первых больничных выплат для самозанятых составит 35 тыс. рублей при наличии стажа более восьми лет и выбранной страховой сумме 50 тыс. рублей в месяц.