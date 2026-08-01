Трамп приказал ВС США подготовить новые удары по Ирану

По информации телеканала, в администрации США также обсуждалось отключение электричества в Тегеране, однако отдельного решения по этому вопросу к вечеру 31 июля не приняли. Рассматривалась и возможность завершить основной этап операции до открытия финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу ее влияния на американскую и мировую экономику. Конечные сроки ударов при этом не определены.