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СМИ: глава ФРС может сократить число заседаний по ставке

NYT: глава ФРС рассматривает возможность сократить число заседаний по ставке.

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш рассматривает возможность сократить число плановых заседаний, на которых регулятор принимает решения по процентным ставкам, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

«Уорш рассматривает сокращение числа плановых заседаний, на которых Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки. Это потенциально тектонический шаг, который стал бы самым значительным изменением в работе центрального банка за последние годы», — говорится в публикации газеты.

Издание сообщает, что заседания по ставке на текущий момент проходят восемь раз в год, но на этой неделе Уорш выдвинул предложение изменить частоту этих встреч.

Как отмечает газета, ФРС уже объявила даты заседаний на оставшуюся часть 2026 года, а также на 2027 год, однако они являются предварительными.

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