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Захарова с иронией поделилась своими ожиданиями от ЕС в отношении Марокко: что должна сделать Европа

Захарова ответила Мерцу на призыв депортировать мигрантов из Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц на фоне ЧП в Испании призвал Марокко принять обратно своих граждан. Те массово нелегально проникли в Сеуту. Фридрих Мерц призвал депортировать мигрантов из стран ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера ФРГ ответным предложением. Дипломат опубликовала ироничный пост в Telegram-канале.

«А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века, разместят их в лучших отелях (можно и в резиденциях Мерца, Макрона и фон дер Ляйен, там хоть кондиционеры работают)» — отметила Мария Захарова.

Дипломат также не без юмора подчеркнула, что ждет от ЕС и других шагов в отношении иностранцев. Пусть объединение обеспечит гражданам Марокко прямую свободу слова посредствам предоставления переводчиков и эфира на Deutsche Welle, France 24 и Rai, добавила Мария Захарова.

Стало известно, что порядка 60 тысяч человек 30 июля незаконно пересекли границу Марокко с Сеутой. На этом фоне растет число жертв среди мигрантов. Число обнаруженных на побережье Сеуты тел составило уже 57.

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