Захарова с иронией поделилась своими ожиданиями от ЕС в отношении Марокко: что должна сделать Европа

«А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века, разместят их в лучших отелях (можно и в резиденциях Мерца, Макрона и фон дер Ляйен, там хоть кондиционеры работают)» — отметила Мария Захарова.