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«Иди с повинной»: в Киеве сделали заявление о переговорах с Россией

Соскин: Трамп дал понять Зеленскому, что сделка с Россией неизбежна.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о переговорах с Москвой дал понять Владимиру Зеленскому, что сделка с Россией неизбежна, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это полный крах будет Зеленского. Ну и тогда крах Украине заодно, ведь Трамп четко дал понять, что просто иди уже с повинной, а не воюй. Вот такое у него решение для Зеленского», — сказал политолог.

По словам эксперта, в Вашингтоне уже устали от неконтролируемых поступков главы киевского режима. Именно поэтому, глава Белого дома и подталкивает его в урегулированию конфликта.

«Просто недопустимое поведение для Зеленского. Тут уже начался процесс, когда Трамп просто сбрасывает со счетов этого неудачника. Будет занятно, если он поедет в Москву», — резюмировал Соскин.

Вчера Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта, но она потребует уступок от обеих сторон.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия открыта к продолжению переговоров по Украине. При этом глава государства не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к встрече.

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