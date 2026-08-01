ЦТАК объяснило модернизацию инфраструктуры НАТО подготовкой к войне

Поводом для публикации стало одобрение Североатлантическим альянсом плана модернизации топливной инфраструктуры, созданной еще в годы холодной войны. Как отмечает ЦТАК, проект предусматривает расширение существующей сети трубопроводов общей протяженностью около 10 тыс. км, соединение ее с новыми государствами — членами НАТО в Восточной и Северной Европе, а также строительство новых трубопроводов, хранилищ топлива и модернизацию действующих объектов.