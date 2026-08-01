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ЦТАК объяснило модернизацию инфраструктуры НАТО подготовкой к войне

Центральное телеграфное агентство Кореи отметило, что такие действия подтверждают необходимость укрепления оборонного потенциала стран, противостоящих политике военных блоков.

ПХЕНЬЯН, 1 августа. /ТАСС/. Создание новой топливной инфраструктуры НАТО свидетельствует об ускорении подготовки альянса к войне и усилении его наступательного потенциала. Такая оценка содержится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Поводом для публикации стало одобрение Североатлантическим альянсом плана модернизации топливной инфраструктуры, созданной еще в годы холодной войны. Как отмечает ЦТАК, проект предусматривает расширение существующей сети трубопроводов общей протяженностью около 10 тыс. км, соединение ее с новыми государствами — членами НАТО в Восточной и Северной Европе, а также строительство новых трубопроводов, хранилищ топлива и модернизацию действующих объектов.

Согласование этого проекта, несмотря на разногласия между странами альянса из-за его высокой стоимости, свидетельствует о том, что НАТО придает первостепенное значение созданию стратегических запасов для ведения войны, пишет агентство.

В материале также подчеркивается, что альянс последовательно расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наращивает взаимодействие с союзниками США и ведет военную деятельность вблизи Корейского полуострова.

В качестве примера агентство приводит участие Германии, Италии и других стран в международных военно-морских учениях Rim of the Pacific. Наращивание военной инфраструктуры и стратегических запасов свидетельствует о намерении альянса обеспечить возможность ведения боевых действий «в любой точке мира и в любой момент», указывает ЦТАК.

В комментарии также говорится, что подобные действия подтверждают необходимость дальнейшего укрепления оборонного потенциала стран, противостоящих политике военных блоков.

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