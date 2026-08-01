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Маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Депутат Коломейцев: маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, размер прибавки рассчитают по фактической инфляции за 2026 год, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«Главное изменение в программе материнского капитала, предусмотренное с 2027 года, — это традиционная плановая индексация с 1 февраля. При этом размер прибавки пока точно не обозначен — его рассчитают по фактическому уровню инфляции 2026 года», — сказал Коломейцев.

Он отметил, что для проведения перерасчета семьям не нужно будет подавать заявление или обращаться в органы соцзащиты — сумма увеличится автоматически во всех действующих сертификатах и затронет все средства на сертификате, в том числе неиспользованный остаток.

«Но есть важный момент: если семья уже потратила часть средств, проиндексируют только оставшуюся сумму. Поэтому рекомендую семьям, которые собираются совершить какие-то крупные покупки на средства материнского капитала — вроде первого взноса по ипотеке, учитывать будущий перерасчет. Это в любом случае — несколько десятков тысяч рублей», — добавил депутат.

Коломейцев также напомнил, что в большей части регионов страны выплачиваются дополнительно свои, региональные материнские капиталы, но суммы по ним и условия разнятся.

«Так что коснется ли их индексация и в каком объеме, если да, нужно уточнять непосредственно в социальном фонде субъекта», — подытожил он.

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