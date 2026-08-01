Хегсет передумал сокращать штат по защите гражданских

Американское военное ведомство изучает возможность частичного восстановления штата управления, отвечающего за предотвращение потерь среди мирного населения в зонах вооруженных конфликтов. Об этом информирует журнал The Atlantic со ссылкой на источники в Пентагоне.
Издание связывает потенциальный пересмотр кадровой политики с последствиями авиаудара по школе в иранском городе Минаб, произошедшего в конце февраля. По данным журнала, потери среди гражданских лиц в Иране могут вынудить главу Пентагона Пита Хегсета скорректировать свой прежний курс, который был направлен на повышение боевой эффективности и отказ от сдержанности при проведении операций.
Согласно информации источников, в Пентагоне рассматривается вопрос о возврате примерно половины ранее сокращенных ставок в соответствующем управлении. Ожидается, что соответствующее распоряжение поступит на подпись министру обороны.
Ранее, в марте, газета Politico сообщала о масштабных сокращениях в этой структуре. Штат управления, который прежде насчитывал около 200 сотрудников, за год уменьшился на 90%. В аналогичном подразделении Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) из десяти специалистов остался только один.
Напомним, что боевые действия между США и Ираном начались 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагал прекращение огня, однако уже в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нарушении условий договоренностей.
Ранее мы писали: Пентагон попросил у Конгресса $18,2 млрд на пополнение систем ПВО.
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