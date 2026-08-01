Хегсет передумал сокращать штат по защите гражданских

Издание связывает потенциальный пересмотр кадровой политики с последствиями авиаудара по школе в иранском городе Минаб, произошедшего в конце февраля. По данным журнала, потери среди гражданских лиц в Иране могут вынудить главу Пентагона Пита Хегсета скорректировать свой прежний курс, который был направлен на повышение боевой эффективности и отказ от сдержанности при проведении операций.