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Налоговые уведомления теперь приходят в «Госуслуги» по умолчанию

Налоговые уведомления для граждан с 1 августа автоматически направляются в личный кабинет на портале Госуслуг, без необходимости подавать отдельное заявление.

Источник: RT на русском

Налоговые уведомления для граждан с 1 августа автоматически направляются в личный кабинет на портале Госуслуг, без необходимости подавать отдельное заявление.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее для получения документов в электронном виде требовалось направлять в налоговую службу специальное уведомление.

Теперь на размещённые в «Госуслугах» сведения распространяется режим налоговой тайны. При этом налогоплательщик может отказаться от цифрового формата — тогда уведомления продолжат приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика.

Сохраняется и возможность получить документ в бумажной форме, обратившись в любой налоговый орган или МФЦ.

Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, что в августе изменятся несколько привычных процедур, связанных с налогами, социальными льготами и обслуживанием многоквартирных домов.

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