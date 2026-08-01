Налоговые уведомления теперь приходят в «Госуслуги» по умолчанию

Налоговые уведомления для граждан с 1 августа автоматически направляются в личный кабинет на портале Госуслуг, без необходимости подавать отдельное заявление.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее для получения документов в электронном виде требовалось направлять в налоговую службу специальное уведомление.
Теперь на размещённые в «Госуслугах» сведения распространяется режим налоговой тайны. При этом налогоплательщик может отказаться от цифрового формата — тогда уведомления продолжат приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика.
Сохраняется и возможность получить документ в бумажной форме, обратившись в любой налоговый орган или МФЦ.
Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, что в августе изменятся несколько привычных процедур, связанных с налогами, социальными льготами и обслуживанием многоквартирных домов.