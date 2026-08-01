В МИД России раскрыли, чем руководствуются США во внешней политике

Внешняя политика напоминает шахматную партию, в которой США стремятся извлечь максимальную выгоду из каждого шага. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что ко всем происходящим событиям следует относиться как к большой шахматной партии, где стороны выстраивают свои долгосрочные стратегии.
«На события, которые разворачиваются в разных углах этой шахматной доски, нужно смотреть через разные призмы. Призмы американцев — они сменяемы, но есть одна главная, по крайней мере, в нынешней ситуации — это прибыль», — сказал он для ТАСС.
Мирошник добавил, что США проявляют повышенный интерес к странам с энергоресурсами и поддерживают меры, направленные на ограничение торговли российскими энергоносителями.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что отношения между Россией и США в настоящее время восстановлены на межгосударственном уровне. В качестве примера улучшения взаимодействия он указал на визит российских депутатов в Вашингтон в мае.