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Онколог Минздрава назвал главный фактор риска рака лёгкого

Курение является основным фактором риска развития рака лёгкого, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди.

Источник: RT на русском

Курение является основным фактором риска развития рака лёгкого, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул специалист, у онкологов нет сомнений в том, что именно эта вредная привычка ведёт к заболеванию.

Онколог добавил, что даже у пациентов с уже установленным диагнозом отказ от табака достоверно улучшает показатели эффективности противоопухолевой терапии.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова назвала признаки, при которых стоит пройти обследование на рак лёгкого.