CNN узнала о планах США ударить по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. США в эти выходные могут нанести удары по предполагаемому новому иранскому ядерному объекту близ Натанза, якобы скрытому под горой Коланг-Газ-Ла. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Как отмечается, масштаб планируемой атаки и список целей пока не вполне ясны, но ВС США готовы к нанесению ударов как по энергетическим, так и по ядерным объектам Ирана. Вместе с тем американская администрация опасается, что в случае бомбардировки энергетической инфраструктуры исламской республики Тегеран может нанести ответные удары по странам Персидского залива и вызвать еще большее потрясение на мировом энергетическом рынке, указывает CNN.
Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил ранее, что заявления президента США Дональда Трампа о предполагаемом новом ядерном объекте Ирана безосновательны, и навязчивое внимание Вашингтона к горе Коланг-Газ-Ла, где ядерная деятельность не ведется, является не чем иным, как сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушений и диверсий.