CNN узнала о планах США ударить по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

Как отмечается, масштаб планируемой атаки и список целей пока не вполне ясны, но ВС США готовы к нанесению ударов как по энергетическим, так и по ядерным объектам Ирана. Вместе с тем американская администрация опасается, что в случае бомбардировки энергетической инфраструктуры исламской республики Тегеран может нанести ответные удары по странам Персидского залива и вызвать еще большее потрясение на мировом энергетическом рынке, указывает CNN.