Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) выступило с комментарием, в котором расценило планы Североатлантического альянса по модернизации топливной инфраструктуры как ускорение подготовки к войне и наращивание наступательного потенциала. Поводом для публикации послужило одобрение НАТО проекта по обновлению трубопроводной сети, заложенной еще в годы холодной войны.
Как отмечается в материале, проект предполагает расширение действующей системы трубопроводов общей протяженностью около 10 тысяч километров, ее интеграцию с новыми государствами-членами в Восточной и Северной Европе, а также возведение новых хранилищ и модернизацию существующих объектов. По мнению авторов комментария, тот факт, что согласование документа состоялось, несмотря на финансовые разногласия между странами альянса, говорит о приоритетности создания стратегических запасов для ведения боевых действий.
В публикации также обращается внимание на расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усиление взаимодействия с партнерами США и проведение военных маневров вблизи Корейского полуострова. В качестве примера упоминается участие Германии, Италии и других стран в международных учениях Rim of the Pacific.
В ЦТАК подчеркивают, что наращивание военной инфраструктуры и резервов указывает на стремление альянса быть готовым к боевым действиям «в любой точке мира и в любой момент». В связи с этим в комментарии сделан вывод о необходимости дальнейшего укрепления оборонного потенциала государств, противодействующих политике военных блоков.
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