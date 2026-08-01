ЦТАК: модернизация инфраструктуры НАТО является подготовкой к войне

Как отмечается в материале, проект предполагает расширение действующей системы трубопроводов общей протяженностью около 10 тысяч километров, ее интеграцию с новыми государствами-членами в Восточной и Северной Европе, а также возведение новых хранилищ и модернизацию существующих объектов. По мнению авторов комментария, тот факт, что согласование документа состоялось, несмотря на финансовые разногласия между странами альянса, говорит о приоритетности создания стратегических запасов для ведения боевых действий.