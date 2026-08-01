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Chevron вместе с властями США и Казахстана обсуждают гарантии работы КТК

Американская энергетическая компания Chevron, правительства Казахстана и США обсуждают гарантии бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил глава энергокомпании Майк Вирт.

Американская энергетическая компания Chevron, правительства Казахстана и США обсуждают гарантии бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил глава энергокомпании Майк Вирт.

По словам господина Вирта, все участники КТК стремятся сохранить работу проекта, а его длительная остановка маловероятна. Он указал, что закрытие трубопровода на долгий период грозит проблемами для всех грузоотправителей в этом регионе и многих проектов в Казахстане.

Глава Chevron добавил, что компания теоретически может перенаправить часть продукции через Каспий или поставить ее по железной дороге. «Но КТК является основным маршрутом этой продукции на рынок. Мы — крупнейший грузоотправитель, но не единственный», — продолжил он.

Chevron входит в число акционеров КТК. Помимо американской компании среди акционеров числятся Россия и Казахстан, а также структуры ЛУКОЙЛа, ExxonMobil, «Роснефти» и Shell. 30 июля КТК остановил погрузку нефти после ударов БПЛА по танкерам в Новороссийске.

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