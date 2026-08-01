Chevron вместе с властями США и Казахстана обсуждают гарантии работы КТК

По словам господина Вирта, все участники КТК стремятся сохранить работу проекта, а его длительная остановка маловероятна. Он указал, что закрытие трубопровода на долгий период грозит проблемами для всех грузоотправителей в этом регионе и многих проектов в Казахстане.