Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне тревоги

Очередная серия взрывов произошла в украинской столице, в то время как воздушная тревога охватила значительную часть страны.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
По информации телеканала, в Киеве были слышны повторные взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит не только в Киеве, но и в северных, центральных и восточных регионах Украины.
«Повторные взрывы звучат в Киеве», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели две волны взрывов на фоне действующей воздушной тревоги.
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