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Трамп вновь заявил о стратегическом значении Гренландии для США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность перехода Гренландии под юрисдикцию Соединенных Штатов до завершения его президентских полномочий.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность перехода Гренландии под юрисдикцию Соединенных Штатов до завершения его президентских полномочий. В эфире телеканала Real America’s Voice ведущий высказал предположение о том, что остров может оказаться под оперативным управлением Вашингтона еще до ухода американского лидера с должности.

«Вам стоит сделать эту ставку», — заявил Трамп, реагируя на данное утверждение. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в детали того, каким образом может быть реализован подобный сценарий, ограничившись подтверждением стратегической важности Гренландии для интересов США.

На сегодняшний день Гренландия обладает статусом автономной территории в составе Датского королевства. Ранее и Копенгаген, и власти самого острова неоднократно давали понять, что не рассматривают возможность перехода под американский контроль и настаивают на уважении суверенитета.

Трамп же последовательно акцентирует внимание на географическом положении острова, называя его ключевым элементом арктической стратегии Вашингтона.

Ранее мы писали: Хегсет передумал сокращать штат по защите гражданских.

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