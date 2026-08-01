Трамп вновь заявил о стратегическом значении Гренландии для США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность перехода Гренландии под юрисдикцию Соединенных Штатов до завершения его президентских полномочий. В эфире телеканала Real America’s Voice ведущий высказал предположение о том, что остров может оказаться под оперативным управлением Вашингтона еще до ухода американского лидера с должности.