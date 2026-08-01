Трамп вновь заявил о стратегическом значении Гренландии для США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность перехода Гренландии под юрисдикцию Соединенных Штатов до завершения его президентских полномочий. В эфире телеканала Real America’s Voice ведущий высказал предположение о том, что остров может оказаться под оперативным управлением Вашингтона еще до ухода американского лидера с должности.
«Вам стоит сделать эту ставку», — заявил Трамп, реагируя на данное утверждение. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в детали того, каким образом может быть реализован подобный сценарий, ограничившись подтверждением стратегической важности Гренландии для интересов США.
На сегодняшний день Гренландия обладает статусом автономной территории в составе Датского королевства. Ранее и Копенгаген, и власти самого острова неоднократно давали понять, что не рассматривают возможность перехода под американский контроль и настаивают на уважении суверенитета.
Трамп же последовательно акцентирует внимание на географическом положении острова, называя его ключевым элементом арктической стратегии Вашингтона.
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