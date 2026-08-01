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Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана и защитил пояс PFL в лёгком весе

Российский боец Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в главном событии турнира PFL в Нью-Йорке.

Российский боец Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в главном событии турнира PFL в Нью-Йорке.

Бой завершился в первом раунде. Сначала Нурмагомедов ударом ногой в голову отправил Колгана в нокдаун, а затем оформил нокаут правым апперкотом.

Победа нокаутом стала для Нурмагомедова первой с 2021 года.

Бой стал последним для Нурмагомедова по контракту с PFL.

На счету Усмана 22 победы и ни одного поражения. На счету Колгана 13 побед и одно поражение.

Ранее Усман Нурмагомедов намекнул на возможный переход в UFC.