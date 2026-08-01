Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана и защитил пояс PFL в лёгком весе

Российский боец Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в главном событии турнира PFL в Нью-Йорке.
Бой завершился в первом раунде. Сначала Нурмагомедов ударом ногой в голову отправил Колгана в нокдаун, а затем оформил нокаут правым апперкотом.
Победа нокаутом стала для Нурмагомедова первой с 2021 года.
Бой стал последним для Нурмагомедова по контракту с PFL.
На счету Усмана 22 победы и ни одного поражения. На счету Колгана 13 побед и одно поражение.
Ранее Усман Нурмагомедов намекнул на возможный переход в UFC.