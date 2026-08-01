Священник предупредил о духовном вреде оккультных услуг

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
«В большинстве случаев оккультные услуги — это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом. То есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую “услугу”, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред», — сказал протоиерей.
Говоря об оккультных услугах, он подчеркнул, что «такие действия никогда не являются общением с Богом, это общение с миром инфернальным, а не светлым». По его словам, «не стоит пролезать в невидимый мир через черный ход», ведь «окно на небо открывается тому, кто хорошо промыл свою душу и поднялся на соответствующую духовную высоту».
«Как сказано в Священном Писании, “нет ничего нового под солнцем”. По сути, карьерные привороты, гадания и так далее — то же, что камлание языческого шамана, бег с копьём или протыкание шкуры оленя, чтобы охота была удачной. Только теперь “камлания” происходят с привлечением электронных средств, а задачей является получение работы или социальный рост», — объяснил священник.
Для людей, которые пользуются подобными услугами, характерно магическое религиозное сознание, которое предполагает, что отношения между миром видимым и невидимым строятся путем договоренностей: «Я что-то сейчас сделаю по предложенной мне схеме, оплачу по тарифу — и буду ждать гарантированного результата», добавил протоиерей.
Христианская же вера, подчеркнул он, не предполагает магического сознания. «Евангелие не обещает здоровья, долголетия, богатства и вообще счастья в земной жизни, если люди будут благочестивыми верующими. Оно обещает богоообщение, которое начинается здесь на земле и продолжается в вечности. Отношения между Богом и человеком строятся с сохранением свободы и того, и другого. И даже если мы уверены, что просим у Бога что-то правильное и хорошее, мы исходим из того, что Богу из любви к нам виднее, что для нас хорошо, а от чего нас нужно удержать», — заключил собеседник агентства.