Священник предупредил о духовном вреде оккультных услуг

Христианская же вера, подчеркнул он, не предполагает магического сознания. «Евангелие не обещает здоровья, долголетия, богатства и вообще счастья в земной жизни, если люди будут благочестивыми верующими. Оно обещает богоообщение, которое начинается здесь на земле и продолжается в вечности. Отношения между Богом и человеком строятся с сохранением свободы и того, и другого. И даже если мы уверены, что просим у Бога что-то правильное и хорошее, мы исходим из того, что Богу из любви к нам виднее, что для нас хорошо, а от чего нас нужно удержать», — заключил собеседник агентства.