Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях ВСУ — записывают убитых солдат как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери личного состава. В частности, в сентябре прошлого года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.