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СМИ: Пентагон откажется от лидирующей роли в Группе содействия Украине

Politico: Пентагон откажется от лидирующей роли в Группе содействия Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты откажутся от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ), утверждает Politico со ссылкой на источники.

«Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине», — говорится в материале.

Руководство Группой перейдет к другой стране-члену НАТО. По словам источников, этот процесс может занять до года, но сотрудничество с Киевом не прекратится.

Украинский чиновник рассказал изданию, что там опасаются перестановок в ГСУ из-за возможного замедления поставок оружия. Никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку и логистические возможности тяжелых самолетов, добавил он.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для российской армии.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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