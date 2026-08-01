Астроном Алексеев рассказал о главных небесных явлениях августа

Главными астрономическими событиями последнего летнего месяца станут солнечное и лунное затмения, а также мощный метеорный поток, заявил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
Об этом он сообщил РИА Новости.
По словам ученого, наиболее насыщенным днём станет 12 августа, когда жители России смогут увидеть совпадение пика метеорного потока Персеиды с полным солнечным затмением. При этом в европейской части страны затмение будет видно лишь как частное.
Алексеев подчеркнул, что дата затмения совпадает с новолунием, поэтому тёмное небо обеспечит идеальные условия для наблюдения метеоров.
«В этот день на небе произойдут сразу два важных события. Ожидаемым и регулярным явлением станет метеорный поток Персеиды», — пояснил он.
Кроме того, ранним утром 2 августа представится возможность рассмотреть Меркурий в бинокль или телескоп. Вторая половина месяца также принесёт астрономическое шоу: 28 августа пройдёт частное лунное затмение, из-за совпадения с полнолунием диск Луны приобретёт глубокий красный оттенок.
Последний месяц лета 2026 года порадует метеочувствительных людей относительной стабильностью. Однако некоторые солнечные возмущения всё же ожидаются. В какие числа ждать колебаний и как облегчить своё состояние в эти дни — в материале RT.