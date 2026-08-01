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WSJ: новые удары США по Ирану могут продлиться несколько дней

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран, удары могут продлиться несколько дней, сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран, удары могут продлиться несколько дней, сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«Трамп неоднократно жаловался своему окружению на то, что заключённый с Ираном меморандум о взаимопонимании оказался бессмысленным. Иран тоже не доверяет США», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным CBS, Соединённые Штаты и Израиль готовят масштабные удары по территории Ирана, речь идёт об ударах по энергетической инфраструктуре. Удары могут быть нанесены в эти выходные.

В Иране заявили, что Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки Соединённых Штатов и Израиля.

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