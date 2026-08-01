В Харькове прогремел взрыв

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги в части Харьковской области, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове раздался взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше