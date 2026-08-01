МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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