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ПВО уничтожила четыре БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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