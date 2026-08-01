Турагент объяснила, почему туристы в Турции все чаще отказываются от отелей

«Повышение расходов на проживание, транспорт и отдых заставляет туристов искать более экономичные варианты. Спрос на отдых не исчезает, он лишь меняет формат: все больше людей предпочитают апартаменты и дома, которые позволяют сократить расходы и чувствовать себя как дома», — сказала собеседница агентства.