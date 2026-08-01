В Госдуме РФ рассказали, какие законы вступают в силу в августе 2026 года

6 августа. Противодействие кибермошенникам. За нарушение ряда требований при заключении договора на услуги связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства предусматривается штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до года. За незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни и за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров из корыстной заинтересованности будет грозить до четырех лет лишения свободы.