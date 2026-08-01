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Рейсы в Домодедово перевели в режим согласования

Аэропорт Домодедово временно изменил порядок обслуживания рейсов, введя согласование для обеспечения безопасности полётов.

Аэропорт Домодедово временно изменил порядок обслуживания рейсов, введя согласование для обеспечения безопасности полётов.

Об этом сообщила Росавиация.

Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В агентстве уточнили, что теперь приём и отправка воздушных судов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим в расписании возможны корректировки.

Пассажирам рекомендовали уточнять актуальный статус рейса с помощью онлайн-табло.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани, Чебоксар, Бугульмы и Нижнекамска.

Кроме того, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были отменены в аэропортах Саратова и Калуги.

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