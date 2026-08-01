Рейсы в Домодедово перевели в режим согласования

Аэропорт Домодедово временно изменил порядок обслуживания рейсов, введя согласование для обеспечения безопасности полётов.
Об этом сообщила Росавиация.
Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В агентстве уточнили, что теперь приём и отправка воздушных судов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим в расписании возможны корректировки.
Пассажирам рекомендовали уточнять актуальный статус рейса с помощью онлайн-табло.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани, Чебоксар, Бугульмы и Нижнекамска.
Кроме того, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были отменены в аэропортах Саратова и Калуги.