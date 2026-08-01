Россия ранее отказалась от уплаты взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН. Такое решение страна принимает не первый год подряд. Россия не выплачивала взносы в комиссию с 2022 года. В МИД объяснили, что прекращение выплат в ЕЭК со стороны Москвы — вынужденная мера. Она вызвана деструктивной линией Вашингтона и стран Евросоюза. В МИД сообщили, что Россия при этом готова возобновить добровольные взносы в Европейскую экономическую комиссию ООН. Для этого важно вернуться к конструктивному диалогу, подытожили в ведомстве.