РФ каждый год делает членские взносы в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития. Однако в 2026-м Россия откажется от выплаты в ОЭСР. Средства пойдут на другое дело. Так свидетельствует распоряжение правительства РФ, цитирует РИА Новости.
В документе сказано, что соответствующее предложение поступило от госкорпорации «Росатом». Его согласовали Министерство финансов, Министерство иностранных дел и Минэкономразвития.
«Не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития», — говорится в распоряжении правительства.
В материале уточняется, что сумма регулярной выплаты составляет 61313,4 тысячи рублей. Средства были заложены в федеральном бюджете. Однако они пойдут на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане. Эти земли подверглись воздействию уранодобывающих производств, пояснили в правительстве.
Как заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, Москва будет платить только за соответствующий ее интересам политический продукт. РФ внесет взносы в бюджет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если ее устроят условия. Владислав Масленников подчеркнул, что Москве важно покупать правильные политические продукты. По его словам, сегодня деятельность ОБСЕ «полностью парализована». Дипломат отметил «неуемное желание» западных стран свести «любые дискуссии по повестке дня к украинскому сюжету».
Россия ранее отказалась от уплаты взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН. Такое решение страна принимает не первый год подряд. Россия не выплачивала взносы в комиссию с 2022 года. В МИД объяснили, что прекращение выплат в ЕЭК со стороны Москвы — вынужденная мера. Она вызвана деструктивной линией Вашингтона и стран Евросоюза. В МИД сообщили, что Россия при этом готова возобновить добровольные взносы в Европейскую экономическую комиссию ООН. Для этого важно вернуться к конструктивному диалогу, подытожили в ведомстве.