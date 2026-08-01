Онколог назвал пик заболеваемости раком легкого

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пик заболеваемости раком легкого приходится на 60−70 лет, мужчин среди людей с таким онкологическим заболеванием больше из-за курения, сообщил РИА Новости директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.
Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа.
«Пик заболеваемости раком легкого приходится на людей в возрасте от 60 до 70 лет. При этом 40% от числа всех заболевших — это люди трудоспособного возраста, то есть те, кому меньше 60», — рассказал онколог.
Он добавил, что мужчин в структуре заболеваемости раком легкого больше, но это связано с тем, что курящих женщин меньше.
«Сама по себе гендерная принадлежность на риск развития рака легкого никак не влияет. У курящей женщины риски заболеть такие же, как и у курящего мужчины», — заключил Стилиди.