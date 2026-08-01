Раскрыт смысл фразы Трампа о завершении СВО

Президент США Дональд Трамп, несмотря на заявления о давлении на Владимира Зеленского, не стремится к полноценному миру на Украине. По мнению политолога Владимира Скачко, американской администрации сейчас выгодна лишь тактическая пауза, обусловленная экономическими интересами Вашингтона и предстоящими выборами. В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт выразил уверенность, что истинной целью Белого дома является не завершение конфликта, а временное перемирие для перегруппировки сил.
Скачко отметил, что никаких реальных рычагов давления на главу киевского режима у Трампа нет, пока конфликт приносит колоссальную прибыль американскому военно-промышленному комплексу. Ключевым бенефициаром войны, по его словам, остается Европа, вынужденная закупать американское оружие.
«Нет у Трампа таких козырей, пока он не откажется, не найдет заменитель торговле оружием с Европой, которое поставляется на Украину. В этой войне есть прямой экономический интерес Соединенных Штатов. Трамп нашел очень удачную формулу: он вывел США из непосредственного участия в конфликте, но оставил материальную часть. Война сейчас идет за счет продаж американского оружия Европе, а это прямые доходы ВПК Соединенных Штатов, не говоря уже о Starlink и разведданных Илона Маска», — подчеркнул политолог.
Скачко акцентировал внимание на том, что США в данный момент не способны эффективно вести две масштабные кампании одновременно — на Ближнем Востоке и в Европе. Именно поэтому, считает эксперт, Трампу необходима оперативная пауза на украинском направлении, чтобы сконцентрировать ресурсы перед выборами в Конгресс. По мнению политолога, речь идет не о стратегическом мире, а о тактическом замирении на ограниченный срок.
«По тактическим соображениям Трампу нужно к выборам в Конгресс получить продолжение войны на Ближнем Востоке и замирение конфликта в Европе. Речь идет не о мире, а о перемирии. Пройдут выборы, а там, глядишь, война возобновится с новыми силами», — резюмировал Скачко.
Ранее Трамп в беседе с изданием Financial Times выразил позицию Вашингтона, заключающуюся в стремлении к как можно более быстрому урегулированию украинского конфликта.