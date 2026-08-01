Рубль вошел в число самых сильных валют к доллару в июле

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Рубль вошел в число самых укрепившихся к доллару валют в июле: его курс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос к американской валюте на 2,48%, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.