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Рубль вошел в число самых сильных валют к доллару в июле

РИА Новости: рубль вошел в число самых сильных валют к доллару в июле.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Рубль вошел в число самых укрепившихся к доллару валют в июле: его курс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос к американской валюте на 2,48%, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.

При этом сильнее всех подорожало к доллару колумбийское песо — на 33,89%.

Кроме него, в число самых укрепившихся к доллару валют вошли казахский тенге (на 14,44%), венгерский форинт (на 11,24%), израильский шекель (на 10,63%) и бразильский реал (на 10,16%).

Сильнее всего при этом ослабла к доллару турецкая лира, курс которой потерял 14,54%. Сопоставимой была динамика и у аргентинского песо, потерявшего 11,35% своей стоимости.

Также в число наиболее подешевевших к доллару валют вошли индонезийская (на 9,84%), шри-ланкийская (на 9,82%) и непальская (на 8,11%) рупии.