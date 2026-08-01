Bloomberg: Пентагон просит более $18 млрд на восполнение запасов ракет

«Запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 миллиардов долларов в текущем финансовом году включает 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов наиболее современных американских ракет для систем Patriot, крылатых ракет Tomahawk для ВМС и армейских высотных перехватчиков THAAD», — говорится в сообщении.