Bloomberg: Пентагон просит более $18 млрд на восполнение запасов ракет

Министерство войны Соединённых Штатов запросило 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов ракет, сообщает Bloomberg.
Издание ссылается на соответствующие документы. В материале сказано, что речь идёт о ракетах для систем Patriot и THAAD, а также крылатых ракетах Tomahawk.
«Запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 миллиардов долларов в текущем финансовом году включает 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов наиболее современных американских ракет для систем Patriot, крылатых ракет Tomahawk для ВМС и армейских высотных перехватчиков THAAD», — говорится в сообщении.
По информации CNN, только за семь недель конфликта с Ираном США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30 процентов снарядов Tomahawk.
По данным The Wall Street Journal, военные Соединённых Штатов изучают возможность создания новых ракет-перехватчиков, использование которых было бы в несколько раз дешевле, чем применение зенитных комплексов Patriot.