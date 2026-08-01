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Врач Евсикова: риск развития отита выше при купании в загрязнённых водоёмах

После купания или ныряния в наружном слуховом проходе может задерживаться вода. Длительное воздействие влаги вызывает мацерацию — переувлажнение кожи уха, что нарушает её защитные свойства, а также может влиять на состав микрофлоры слухового прохода.

Источник: RT на русском

После купания или ныряния в наружном слуховом проходе может задерживаться вода. Длительное воздействие влаги вызывает мацерацию — переувлажнение кожи уха, что нарушает её защитные свойства, а также может влиять на состав микрофлоры слухового прохода.

Об этом в беседе с RT предупредила врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова.

«В результате создаются условия для размножения болезнетворных микроорганизмов, например бактерий или грибков, что может привести к развитию наружного отита — воспалению кожи наружного слухового прохода», — подчеркнула она.

По словам врача, риск развития этого заболевания выше при купании в загрязнённых водоёмах, длительном пребывании в воде, а также при наличии микротравм слухового прохода (например, после использования ватных палочек).

«Для наружного отита характерна боль в ухе, усиливающаяся при надавливании на козелок или оттягивании ушной раковины. Также могут отмечаться зуд, ощущение заложенности или незначительные выделения из уха», — перечислила собеседница RT.

Отмечается, что после купания или ныряния у людей с нарушением воздухообмена в среднем ухе (например, при дисфункции слуховой трубы) может развиться острый средний отит — воспаление слизистой оболочки среднего уха.

«Стоит отметить, что при такой проблеме даже неглубокие ныряния могут стать триггером для развития воспаления. Для данного заболевания характерна постоянная боль в ухе, часто сопровождающаяся повышением температуры тела. При выраженном воспалении за барабанной перепонкой может скапливаться гной, что иногда приводит к её разрыву и появлению гнойных выделений из уха», — добавила специалист.

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Ещё одна возможная проблема, связанная с глубокими ныряниями, особенно при занятиях дайвингом, — баротравма уха, предостерегла Евсикова.

«Она возникает из-за резкого перепада давления между окружающей средой и полостью уха, что может привести к повреждению структур среднего, а иногда и внутреннего уха. Баротравма проявляется острой болью в ухе или ощущением его заложенности, иногда нарушением слуха, головокружением, а в некоторых случаях — кровотечением из уха», — разъяснила она.

При появлении боли в ухе, нарушений слуха, кровянистых выделений из слухового прохода, головокружения или других подобных симптомов после купания или ныряния необходимо обратиться к врачу, посоветовала эксперт.

«В целях профилактики развития наружного отита и других поражений уха во время плавания или ныряния рекомендовано использовать специальную шапочку или беруши, чтобы вода не попадала в слуховые проходы. Также важно избегать купания в загрязнённых водоёмах», — порекомендовала врач.

При нырянии на глубину важно соблюдать правильную технику погружения, добавила она.

«После купания необходимо аккуратно промокнуть ушные раковины полотенцем и дать оставшейся воде самостоятельно вытечь из слуховых проходов — наклонить голову влево и вправо. Кроме того, не следует очищать слуховые проходы ватными палочками и другими предметами, которые могут травмировать кожу», — заключила собеседница RT.

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