Врач Евсикова: риск развития отита выше при купании в загрязнённых водоёмах

«Стоит отметить, что при такой проблеме даже неглубокие ныряния могут стать триггером для развития воспаления. Для данного заболевания характерна постоянная боль в ухе, часто сопровождающаяся повышением температуры тела. При выраженном воспалении за барабанной перепонкой может скапливаться гной, что иногда приводит к её разрыву и появлению гнойных выделений из уха», — добавила специалист.