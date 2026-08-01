Франция разместила войска на границе с Испанией из-за миграционного кризиса

Сеута — испанская автономия, которая находится на средиземноморском побережье Африки и имеет общую границу с Марокко. 30 и 31 июля через границу нелегально проникли сразу несколько десятков тысяч жителей Африки, а затем по морю они попытались добраться до европейской части Испании. Как минимум 57 человек погибли.